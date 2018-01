Secondo giorno di sciopero all´Alberghiero

Gli studenti protestano per le condizioni dell'edificio e le carenze in termini di sicurezza. Domani l'incontro con il presidente della Provincia per cercare soluzioni.

La Spezia - Continuano le proteste al Casini. Il tutto è iniziato nella giornata del 15 gennaio con l'assemblea d'istituto nella quale si sono sviluppate varie tensioni che sono sfociate l'indomani mattina, prima del suono della campanella, in una manifestazione fuori dal cancello dell'Istituto Casini. L'obbiettivo della protesta è rendere la scuola un posto sicuro e funzionale sia per gli alunni sia per il corpo scolastico. Le centinaia di ragazzi scesi in piazza ieri (clicca qui) hanno attirato l'attenzione del presidente della Provincia, Giorgio Cozzani, il quale si è dimostrato propenso a incontrare i rappresentanti degli studenti e la preside per risolvere i problemi interni alla scuola. L'incontro è fissato per domani alle 10.30 presso l'alberghiero.

Anche oggi la campanella del Casini è suonata a vuoto, i ragazzi sono rimasti fuori dalla sede dell'istituto per continuare a lottare per i propri diritti: “Abbiamo la scuola che sta cadendo a pezzi, con buchi nei muri e nei soffitti- raccontano a CDS gli studenti Molly Rigamonti, Silvio Carignani e Mattia Briselli –, non facciamo nessuna prova di evacuazione, mancano i kit di primo soccorso in una scuola dove vengono spesso usati i coltelli e mancano le materie prime nei laboratori o comunque sono di qualità scadente.”