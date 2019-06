Seconda prova, si guarda già al futuro: università ed esercito

La Spezia - Maturità, paura non abbiam... forse. Proseguono gli esami di Stato per i millecinquecento spezzini e più chiamati ad affrontare le ultime prove prima di passare idealmente al mondo degli adulti. I ragazzi per la seconda prova già da ieri (leggi qui) avevano espresso qualche perplessità. Ma alla fine, anche quella, ormai, è andata.

La campanella è suonata questa mattina in punto alle 8.30 e Città della Spezia ha fatto una chiacchierata con i ragazzi della 5IM del Capellini Sauro e della 5M del liceo musicale Cardarelli. Il bilancio è positivo, anche se per i ragazzi dell'artistico la seconda prova non finisce "mai". Oggi infatti hanno affrontato la prima parte. Quasi per tutti ci sono già le prospettiva abbastanza chiare: c'è chi andrà all'università e chi invece proverà ad avviare la carriera militare.

"La seconda prova si è rivelata fattibile - racconta Andrea Faso della 5 AIM - . La seconda materia era su Navigazione e all'interno erano presenti altri spunti sull'incendio e impianti antincedio".

" Come argomento è uscito il diesel - prosegue Lorenzo Ghio della 5AIM - e in Meccanica è uno degli argomenti più semplici. Ora aspettiamo l'orale... Io sarò il primo della mia classe e comincerò il 2 luglio".

" Sicuramente - aggiunge Michele Vallarino della solita classe - abbiamo avuto qualche disguido però siamo riusciti a rimediare e ora è passata. Passato l'esame cambierò rotta, vorrei provare a entrare nell'esercito. Nel caso non ci riuscissi questa scuola dà comunque buone basi per il lavoro e nell'ambito marittimo".

"La prova si è rivelata più semplice del previsto - dice il compagno Giuseppe Palombo - e passato l'esame ho deciso di imbarcarmi".

"Se ci si impegna tutto l'anno - racconta Iunio Ciani - i risultati si vedono. E' stata molto facile. Anche io voglio provare a entrare nelle forze armate, mi sto preparando per i concorsi, penso che quello sarà il mio futuro".

"Era semplice - chiude Niccolò Sommovigo - abbiamo studiato molto l'argomento del diesel. Appena finito l'esame non so cosa farò, per il futuro prossimo vorrei intraprendere un percorso di studio al Polo Marconi ma non escludo di provare anche i concorsi per le forze armate".



Batte un sole caldo al liceo Cardarelli e attorno alle 14 i ragazzi escono singolarmente, mentre qualcuno, si intravede dalle finestre, scrive e cancella nel silenzio assoluto.

"Oggi abbiamo lavorato sulla composizione - racconta Asia Loffredo di 5M - . L'esercizio era un po' complicato, speriamo sia andato bene. Onestamente non sono particolarmente preoccupata per il resto dell'esame. So che è un colloquio e dovrò gestire l'interrogazione senza domande che non vorrei aspettarmi".

"Per noi del musicale - racconta lo studente Paolo Bonazzi- sono uscite teoria analisi composizione. Questa prima parte è stata difficile e speriamo che sia andata bene. Domani ci aspetta la parte di strumento e incrocio le dita per l'orale. Insomma, speriamo di adattarci. Dopo l'esame non continuerò nella musica, mi dedicherò all'atletica e forse entrerò nel Corpo speciale delle Fiamme oro. Continuerò a coltivare, in privato, la mia passione per la musica".



"Sono riuscita a risolverla tutta - chiude Manila Esposito appena uscita da scuola -. Erano sei quesiti e li ho completati. Per il resto dell'esame sono abbastanza tranquilla, non ci sono la terza prova e la tesina, certo bisogna conoscere bene il programma ma nel corso dell'anno abbiamo fatto diverse simulazioni. Sono serena anche per la vicenda delle buste, dentro ci saranno gli argomenti fatti durante l'anno. Io sono stata tra i ragazzi che hanno fatto la simulazione anche dell'orale e sono davvero serena, ora mi dedicherò al ripasso. Finita la maturità proverò ad entrare a Psicologia a Firenze. Non prima di affrontare il test di ammissione".