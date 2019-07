Seconda edizione per Ciassa Brin in festa

La Spezia - Il 12 e il 13 luglio di svolgerà la seconda edizione di “Ciassa Brin in festa” in collaborazione con la società popolare di Mutuo soccorso di Marola. “Vi invitiamo tutti a partecipare - spiegano gli organizzatori -. Ci saranno laboratori e giochi per bambini, esibizione di cantanti rap e per la prima volta anche di ballo country. Musica da ascolto con dj. Dalle api al miele per capirne la produzione delle api. Stands di associazioni di volontariato come Udi, Avis e Protezione civile ed i nostri amici dell'associazione Asso, insomma, tante tante cose. Ci sarà la possibilità di assaggiare i tipici piatti spezzini come mesciua farinata e sgabei e speriamo che la piazza ci faccia il dono di un po' di freschezza con la sua arietta”.