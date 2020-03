Se il coronavirus allontana dal papà, web e telefono accorciano le distanze

La Spezia - Gli auguri della festa del papà a distanza, chi può, con le videochiamate e il pensiero costante che tutto, il prima possibile, possa avvicinarsi alla normalità. Una speranza che alberga nel cuore di tutti, soprattutto di coloro i quali vivono lontani dai genitori. E un pensiero in più a quei papà che oggi hanno vissuto la ricorrenza in una residenza a protetta perché ha bisogno di assistenza continua.



Ed è quello che è accaduto Spezia alla nella casa San Vincenzo, diretta da Pier Paolo Rebecchi, dove le giornate passano con l'attenzione focalizzata sugli anziani ospiti e, nel limite del possibile, si cerca di vivere la quotidianità in momento estremamente delicato per tutti.

"Oggi i papà all'interno della struttura - racconta Rebecchi ai taccuini di Città della Spezia - hanno parlato con i propri parenti sono stati raggiunti telefonicamente. Da tempo, in base ai Dpcm del governo, abbiamo sospeso le visite, salvo casi particolari, e quindi la via telefonica è il metodo di contatto. Il tema del rapporto con i familiari è un tema che nei prossimi giorni dovremmo affrontare. Anche noi potremmo dotarci di un sistema di videoconferenza che può essere utile per accorciare le distanze. Abbiamo visto che alcuni familiari la utilizzano volentieri, altri meno. Quindi si tratta di qualcosa da sviluppare anche alla luce del fatto che il periodo di chiusura totale potrebbe allungarsi".



La vita nella residenza protetta prosegue sotto la massima sorveglianza e dedizione da parte della direzione e del personale. "Seguiamo e monitoriamo tutto per fare in modo che i nostri ospiti possano passare serenamente questo momento di difficoltà - ha proseguito Rebecchi -, le famiglie sono costantemente informate ed è importante far passare il messaggio che c'è la massima attenzione sotto ogni aspetto a partire da quello sanitario. Tutti seguono le procedure indicate".



Oggi, oltre alla difficoltà, è la festa di San Giuseppe patrono di tutti i papà e per celebrare la giornata si è cercato comunque di far passare qualche momento un pochino più leggero e sereno. "Abbiamo organizzato un momento speciale per il pranzo - conclude Rebecchi - con menù particolare che comprendeva anche degli ottimi tortellini. Un'accortezza in più, anche se c'è da dire che ogni giorno cerchiamo di non renderlo uguale all'altro".