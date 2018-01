Se ci trovano con un sacchetto non idoneo la multa è salatissima

E sui social si cerca già la soluzione per sabotare i nuovi sacchetti che tanto stanno facendo discutere.

La Spezia - Come ormai avrete notato dalla rivolta partita sui social, è entrata in vigore dal primo di gennaio la conversione del decreto legge Mezzogiorno 123, approvata lo scorso 3 agosto, secondo cui per il confezionamento dei prodotti alimentari all'interno dei supermercati devono necessariamente essere utilizzati sacchetti biodegradabili, in sostituzione di quelli di plastica che si utilizzavano solitamente nei reparti di ortofrutta.

Perché i consumatori sono arrabbiati? Di sicuro per il prezzo, il costo dei nuovi sacchetti può variare dai 2 fino ai 10 centesimi. Sapete quanto rischieremmo se dovessimo essere beccati con sacchetti non idonei? Ebbene si, la sanzione può andare dai 2500 ai 25000 euro.



Ma sui social si cerca già la soluzione per sabotare i nuovi sacchetti che tanto stanno facendo discutere: la più gettonata al momento è quella di pesare singolarmente ogni alimento, e applicare l'etichetta con il prezzo direttamente su di esso. “Pesate e scontrinate tutta la frutta e le verdure. Ad esempio, per un caschetto di banane, staccatele e pesatene una per una, così per le patate, i limoni, le carote eccetera - lo scrive su Facebook il capogruppo del Movimento 5 stelle in Comune a Genova Luca Pirondini, che per sdrammatizzare ironizza - Quando poi verrà il tempo delle ciliegie, ci divertiremo”.