Sdraiati a terra, vestiti di nero: "Ecco come finiremo se non si fa qualcosa"

La Spezia - Un flashmob itinerante organizzato da Pianeta X per lanciare la giornata di domani, che alla Spezia e non solo nel comune capoluogo coinvolgerà centinaia di persone, come in altre migliaia di altre città nel mondo per il "Climate Strike for Feature". Sdraiati nel bel mezzo di Via del Prione, vestiti di nero, per rappresentare fisicamente quello che accadrà a milioni di persone nel mondo fra undici anni se i governi non invertiranno la rotta, occupandosi del problema planetario del riscaldamento globale. "Volevamo lanciare la giornata di domani che per quel che ci riguarda avrà inizio alle 17.30 in Piazza Brin per un corteo che, passando per il centro cittadino, terminerà in Piazza Mentana. Giustizia climatica in nome dell'equità, giustizia sociale, perché le vertenze locali vanno di pari passo con quelle mondiali. Contenere l'aumento della temperatura media globale entro 1,5° rispetto al livello pre-industriale e soprattutto ascoltare l'allarme della comunità scientifica e dei suoi più autorevoli rappresentanti" - spiegano i manifestanti.