Sdoganati oltre 27 milioni di guanti oltre a camici e apparecchi per la respirazione

La Spezia - I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli della Spezia, hanno sdoganato oltre 27 milioni di guanti in lattice, vinile e nitrile, oltre a camici, materiali e apparecchi per la respirazione. Oggi sono stati svincolati 4.626.000 guanti in vinile importati da una società emiliana e destinati a rifornire farmacie, ospedali e cliniche delle province di Reggio Emilia,

Modena, Parma e Ravenna. Il coordinamento tra i servizi antifrode dell’Ufficio e l’operatore doganale ha consentito di individuare la partita di merce e richiedere in tempi brevissimi le autocertificazioni, consentendo così lo svincolo tempestivo della dichiarazione doganale. Nei giorni scorsi si sono requisiti 2.341.000 guanti in lattice destinati a un’impresa veronese e consegnati alla Protezione Civile della Liguria, che li ha stoccati nei loro depositi di Genova, in attesa della consegna alle strutture sanitarie impegnate nell’emergenza Covid 19. L’operazione è nata dall’analisi dei rischi svolta dal reparto Antifrode dell’Ufficio spezzino che monitora costantemente importazioni ed esportazioni di materiale di interesse per l’emergenza sanitaria in corso.