Scuole superiori, Provincia: "Non più spesa a pioggia, ma interventi mirati"

La Spezia - Nel percorso di predisposizione del piano delle manutenzioni promosso dall'amministrazione

provinciale nel settore dell'edilizia scolastica, oggi il vicepresidente dell'ente Francesco Ponzanelli, delegato in materia, ha incontrato i dirigenti scolastici delle scuole superiori del nostro territorio. Obiettivo della riunione, concertare un programma di interventi, finanziati

con risorse proprie reperite nel bilancio dell'Ente e che possa sopperire alle carenze che affliggono alcune delle sedi delle nostre scuole: servizi, infissi, impianti ecc.



"I criteri con cui saranno spese le risorse già reperite - si legge nella nota della Provincia - saranno prioritariamente ispirati a risolvere le questioni inerenti la sicurezza delle aule, delle palestre e dei servizi igienici. Le modalità di spesa non saranno più a pioggia su tutti i plessi ma, di volta in volta, gli investimenti saranno concentrati su interventi per il miglioramento della sicurezza e della qualità complessiva degli ambienti, tramite il Piano condiviso tra Uffici tecnici della Provincia e Dirigenti Scolastici".

Quello di oggi è stato il primo incontro: ne seguirà uno successivo, di taglio squisitamente

tecnico, già fissato prima della pausa natalizia.

«Stiamo lavorando concretamente affinché le risorse già reperite per 435.000 euro siano spese nel miglior modo possibile. La tenace volontà di sistemare l’Ente dal punto di vista amministrativo messa in campo dal Presidente Peracchini con l’approvazione dei Bilanci, ci consente di poter attivare in tempi strettissimi le procedure di affidamento dei lavori e, quindi, di onorare più velocemente gli impegni che ci stiamo assumendo con i Presidi e gli studenti», conclude Ponzanelli.