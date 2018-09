Scuole spezzine votate dai presidi, bene integrazione e inclusione

Malino le competenze medie in italiano e matematica. Ecco cosa dicono i testi di autovalutazione raccolti dal Ministero dell'Istruzione.

La Spezia - Nei mesi scorsi il Ministero dell'Istruzione ha raccolto i questionari di autovalutazione compilati dai dirigenti scolastici, invitati da Roma a dare voti ai propri istituti. Pubblicato dal Ministero in formato open, gli esiti dei test sono stati elaborati da Italiani.Coop e minuziosamente letti dal reparto Data de Il Sole 24 Ore. Quel che innanzitutto emerge è che le due regioni nelle quali le scuole hanno ottenuto la valutazione migliore, cioè 5.1 su un massimo di 7, sono il Friuli Venezia-Giulia e le Marche. La graduatoria muove entro una forbice molto ristretta che va dal 4.6 della Sardegna al 5.1, appunto, della regione di Trieste e Udine. La Liguria si contenta di un 4.8 su 7, come Abruzzo, Campania, Sicilia e Veneto. Più interessante andare a indagare il dato provinciale.



La valutazione media delle scuole spezzina fornita dai presidi è di 4.8, in piena linea col dato regionale, che vede Savona svettare a 5.00, Genova in linea con Spezia e Imperia un pochino attardata. Ebbene, è possibile vedere cosa sia uscito dai questionari di autovalutazione spezzini parametro per parametro, sempre su una scala da 0 a 7. Vale a dire:



Area processi e pratiche didattico educativi



Ambiente di apprendimento: 4.9

Capacità della scuola di creare un ambiente di apprendimento per lo sviluppo delle

competenze degli studenti



Continuità e orientamento: 4.9

Attività per garantire la continuità dei percorsi scolastici, in particolare da un ordine di scuola all'altro. Attività finalizzate all’orientamento personale, scolastico e professionale degli allievi. Questa voce include anche l'alternanza scuola lavoro



Curriculum, progettazione e valutazione: 4.6

Individuazione del curricolum fondamentale a livello di istituto e capacità di rispondere

alle attese educative e formative provenienti dalla comunità di appartenenza. Definizione di obiettivi e traguardi di apprendimento per le varie classi e anni di corso. Attività opzionali ed elettive che arricchiscono l’offerta curricolare



Inclusione e differenziazione: 5.6

Strategie adottate dalla scuola per la promozione dei processi di inclusione e il

rispetto delle diversità, adeguamento dei processi di insegnamento e di apprendimento ai bisogni formativi di ciascun allievo nel lavoro d’aula e nelle altre situazioni educative



Organizzazione



Interazione con il territorio e rapporti con le famiglie: 5

Capacità della scuola di proporsi come partner strategico di reti territoriali e di coordinare i diversi soggetti che hanno responsabilità per le politiche dell’istruzione nel territorio. Capacità di coinvolgere le famiglie nel progetto formativo



Orientamento strategico e organizzazione della scuola: 4.8

- Identificazione e condivisione della missione, dei valori e della visione di sviluppo

dell’istituto. Capacità della scuola di indirizzare le risorse, umane, finanziarie e strumentali disponibili verso il perseguimento delle finalitàdell’istituto



Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: 4.6

Capacità della scuola di prendersi cura delle competenze del personale, investendo

nella formazione e promuovendo un ambiente organizzativo per far crescere il capitale professionale dell’istituto



Area esiti



Competenze chiave e di cittadinanza: 4.6

Si parla di competenze chiave per indicare un insieme di competenze ritenute

fondamentali per una piena cittadinanza. Tra queste l'attenzione è posta sull'acquisizione da parte degli studenti di alcune competenze non direttamente legate alle discipline scolastiche tradizionali, quali le competenze sociali e civiche, le competenze digitali, lo spirito di iniziativa e imprenditorialità



Risultati a distanza: 4.8

L’azione della scuola può definirsi efficace quando assicura buoni risultati a distanza

nei percorsi di studio successivi o nell’inserimento nel mondo del lavoro



Risultati prove standardizzate nazionali: 4

L’analisi dei risultati nelle prove standardizzate nazionali consente di riflettere sul

livello di competenze raggiunto in italiano e matematica dagli studenti di una scuola in relazione alle scuole del territorio, nonché aquelle con background socio-economico simile



Risultati scolastici: 5.1

I risultati scolastici rimandano agli esiti degli studenti nel breve e medio periodo. E' importante che la scuola sostenga il percorso scolastico di tutti gli studenti garantendo ad ognuno il successo formativo



In conclusione, stando alla valutazione dei dirigenti scolastici le scuole spezzine si rivelano un po' fragili (4) per quanto riguarda il livello di competenze in italiano e matematica, mentre risultano particolarmente valide (5.6) dal punto di vista dell'inclusione degli studenti con necessità specifiche – dal diversamente abile allo straniero da poco arrivato in Italia, come si spiega nei questionari – e dell'adeguamento dei processi di insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo.