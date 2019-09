Scuole "plastic free", pronti a seguire l'esempio dell'Einaudi-Chiodo

La Spezia - Una interessante iniziativa all’I.S.S. “Einaudi-Chiodo” è prevista per domani, giovedì 26 settembre, alle 10 presso l’auditorium “N. Nucera” della sede di Via XX Settembre 149, nell’ambito del programma di mobilitazione nazionale sul tema “Emergenza Climatica”.

Relatori d’eccezione, Kristopher Casati, assessore comunale con delega all’Ambiente, e Fabio Giacomazzi, referente di “Teacher For Future”, come annuncia Luca Liguori, responsabile della comunicazione dell'istituto.



L’evento sarà introdotto dalla professoressa Elisabetta Manuguerra, curatrice del piano di sensibilizzazione ambientale dell’istituto e dalla professoressa Silvia Gregorini, ispiratrice del progetto “La Spezia plastic free” che ha visto proprio l’Einaudi-Chiodo, scuola capofila nella lotta al consumo delle plastiche.



Durante l’accoglienza degli alunni delle classi prime infatti, all’inizio dell’anno scolastico, sono state donate dalla scuola, a ciascun allievo, “borracce termiche” per contrastare l’utilizzo di bottiglie in plastica.



L’evento, che sarà salutato dal nuovo dirigente Paolo Manfredini, è rivolto alle scuole del territorio che intendono costituirsi partner del progetto “plastic free”.

“La scuola è il luogo dove l’azione educativa su questo, come su altri temi, può svolgersi in modo proficuo ed efficace - ha dichiarato Manfredini -. La donazione delle borracce agli esordienti, è stato un gesto simbolico ovviamente, orientato però nella direzione di un impegno concreto di lotta all’inquinamento. L’obiettivo invece è tutt’altro che simbolico, l’idea è di estendere questa buona pratica alle scuole del territorio raggiungendo tutti i 25.000 studenti".