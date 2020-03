Scuole aperte da mercoledì, arrivano i dispenser di disinfettante

La Spezia - Scuole aperte in tutta la Regione a partire da mercoledì 4 marzo per permettere agli istituti scolastici di completare la sanificazione degli ambienti e garantire agli studenti la massima sicurezza. Su questo tema si è focalizzato il punto della sera della Regione Ligura, che nel primo pomeriggio aveva annunciato la data di ripresa delle lezioni.

"Sto per firmare un'ordinanza - ha spiegato il presidente della Regione Luguria Giovanni Toti - riguardo alle scuole aperte da mercoledì e solo se ottemperano alle nuove normative nazionali che prevedono i dispenser di disinfettante fuori dalle aule. Resteranno chiuse le scuole a Savona e riaprano i teatri e le altre manifestazioni. L'Università resterà chiusa salvo esami particolari".

Riguardo a Savona Toti ha aggiunto: "La provincia di Savona verrà inserita nelle aree di attenzione al contagio, con misure simili a Lombardia, Emilia e Veneto (tranne le zone rosse). Su savona restano in vigore le stesse misure già in corso".



"Siamo fermi ad una ventina di contagi - ha proseguito -. Non ci sono novità e abbiamo buone novità per Alassio e Liguanegueglia. Entro la sera saranno accompagnati a casa".

L'assessore alla Sanità Sonia Viale ha aggiunto: "Il sistema sanitario ligure sta rispondendo e voglio ringraziare tutte le persone impegnate. Ventuno persone sono quelle che risultano contagiate. Una persona arrivata da Singapore è risultata poi negativa".

"Il tema dei certificati si è molto semplificato - ha detto l'assessore Cavo -. L'unica richiesta di certificato medico sarà solo per una malattia infettiva. Lo diciamo per precisione perché molte famiglie non sapevano come interpretare le normative".



L'assessore alla Protezione civile Giampedrone ha spiegato: "Abbiamo lavorato queste 72 ore per riportare a casa 200 persone e ne sono orgoglioso. Questo sarà il nostro modo di lavorare fino alla fine dell'emergenza".



Attualmente sono in sorveglianza 300 persone in tutta la Liguria, 21 le persone risultate positive di cui 12 ricoverate in ospedale. Il caso spezzino di Coronavirus rimane nel reparto di Infettivologia alla Spezia.