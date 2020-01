Scuolabus, sindacati a Peracchini: "Procedura pubblica incoerente"

La Spezia - “Siamo venuti a conoscenza della volontà di alcuni comuni come Sarzana, Santo Stefano, Follo, Riccò del Golfo) di procedere all'affidamento dei servizi scolastici tramite procedura pubblica”. Inizia così la lettera inviata dalla sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa Cisale e Cobas al presidente della Provincia Pierluigi Peracchini.

“Pur ritenendo legittima tale scelta – sottolineano i sindacati - riteniamo che essa non sia coerente rispetto all'imminente affidamento in house del servizio del trasporto pubblico locale. I tagli alle risorse destinate all'azienda Atc determinatasi nel corso degli anni e il rischio concreto di “perdere” i servizi scolastici, visto le procedure in cui viene premiato l'abbassamento del costo del lavoro e non la qualità del servizio, potrebbero riperquotersi sui livelli occupazionali di Atc”.



“I sacrifici intrapresi da oltre un anno – proseguono - volti all'efficentamento aziendale potrebbero risultare vani, per cui anche l'affidamento in house del servizio di T.P.L. da Lei fortemente voluto, potrebbe patire le conseguenze delle scelte sopra descritte. Auspichiamo un Suo intervento affinché i Comuni della Provincia possano, sin da subito, affidare ad Atc anche i servizi scolastici in house. Le segnaliamo – concludono - per sua conoscenza, che laddove i Comuni si siano rivolti al mercato facendo prevalere esclusivamente la logica del risparmio a tutti i costi, il servizio ha dato pessimi risultati in termini di qualità e sicurezza”.