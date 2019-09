Scuola, tutti pazzi per la "Mad". Aspiranti docenti in attesa di una supplenza

La Spezia - Il mondo della scuola è complicato per tutti, anche per gli uffici della Cgil anche nelle ultime settimane sono stati "presi d'assalto" da chi ha presentato l'istanza "Mad". Il termine non sta per "pazzo", traducendolo dall'inglese, ma significa "Messe e disposizione".

La Mad è una comunicazione che i docenti presentano ai dirigenti scolastici in cui ci si candidano a coprire eventuali incarichi di supplenza. Dopo aver attinto alle graduatorie, se queste risultano insufficienti, le scuole assegnano le supplenze a candidati esterni alle graduatorie attingendo, appunto, dalle Mad.

La situazione si complica per una serie di motivi: chi la presenta non rientra in nessuna graduatoria già presente e, in base ad una circolare ministeriale, le esigenze di ogni singolo istituto saranno pubblicate solo ed esclusivamente in caso di bisogno. Per i sindacati, Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams, che hanno già chiesto delucidazioni in merito, il rischio è che a nomine finite resteranno dei "buchi" nelle lezioni e durante l'anno a fronte di un'altra emergenza: la carenza cronica degli insegnati, soprattutto nel Nord Italia Spezzino compreso, dovute principalmente all'esaurimento delle graduatorie di istituto. Una situazione che crea molta incertezza e decine di insegnanti, soprattutto per la primaria, si sono rivolti al sindacato per capire qualcosa di più.



"Non è una situazione semplice - ha spiegato Giorgia Vallone di Cgil - sono settimane complicate già per le nomine che si completeranno nelle prossime settimane. Inoltre nei nostri uffici si stanno recando docenti che cercano aiuto per le domande "Mad" e anche se molte andranno a buon fine sia per la primaria che per l'infanzia, sicuramente non sarà così negli altri due ordini di scuola. Si tratta di una testimonianza del fatto che in questo paese: da un lato manca lavoro e quindi gli aspiranti docenti si rivolgono al mondo della scuola per utilizzare un titolo spendibile e dall'altro la mancanza dei docenti è un evidente segnale di un governo che taglia invece che assumere. Ricordiamo che il taglio ha impattato di 122 posti in Liguria, 22 solo nello Spezzino".



I nodi sul mondo dell'istruzione sono sempre difficili da sciogliere: Sia per chi la frequenta come studente e per chi ha sentito la vocazione per l'insegnamento. Ogni anno decine di docenti si ritrovano nelle giornate di passione delle nomine. Se quelle dei docenti di ruolo sono sistemate, dalla prossima settimana toccherà al personale Ata e ai precari. Ed è proprio sui precari che si apre un mondo ancora più complesso.