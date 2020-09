Scuola, ripristinate le relazioni tra sindacati e dirigente territoriale

La Spezia - Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Rua, Snals Confsal e Gilda esprimono profonda soddisfazione per il ripristino delle corrette relazioni sindacali con l’amministrazione: la situazione si è risolta in poco più di 24 ore in un incontro a seguito di una convocazione da parte del Dirigente dell’ufficio scolastico regionale per la Liguria, Roberto Peccenini, che ha manifestato la volontà di riprendere e continuare una proficua collaborazione con le organizzazioni sindacali nell’interesse del sistema scuola nel suo complesso, dagli alunni e le famiglie e di tutto il personale.



"In premessa - riferiscono Giorgia Vallone, Paola Costamagna, Davide D’Ambrosio, Concetta Meloro e Vincenzo Avallone - sono stati ribaditi e riconosciuti impegno e professionalità del personale tutto degli uffici in questa delicata e faticosa fase di gestione delle nomine e sono state affrontate e superate le criticità causa della rottura, facendo salve le nomine già effettuate e ristabilendo i diritti di lavoratori che per mancanza della possibilità di scelta nella modulistica predisposta, si sarebbero ritrovati ingiustamente esclusi dalle procedure di assunzione e senza rapporto di lavoro".



Si chiude così con l’accordo un momento delicato nei rapporti sindacali, con piena soddisfazione delle parti, che sicuramente permetterà di completare tutte le nomine del personale docente e Ata in un momento così delicato per il Paese, di cui la scuola italiana è un cardine importante.