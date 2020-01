Scuola e istituzioni insieme per celebrare la Giornata del mare

La Spezia - Anche quest’anno la Capitaneria di porto – Guardia Costiera della Spezia, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio IV ambito della Spezia e la Lega Navale Italiana – Sezione della Spezia hanno deciso di coordinare in maniera sinergica le proprie attività, firmando un accordo di programma per promuovere al meglio tutte le iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare.

È giunta ormai alla terza edizione la “Giornata del mare”, istituita dal Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 per sviluppare la cultura del mare, inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.



A tal fine, il capitano di vascello Giovanni Stella, comandante della Capitaneria di porto, Roberto Peccenini, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, e Roberta Talamoni, in rappresentanza della Lega Navale hanno firmato lo scorso pomeriggio l’atto formale con cui si impegnano a collaborare stabilmente per la realizzazione della “Giornata del Mare 2020”.



La giornata sarà solo il culmine di un percorso che comincia proprio con la firma dell'accordo. La prima fase sarà volta a dar vita ad attività strutturate di tipo didattico-educativo nelle scuole che consentano agli studenti di migliorare la propria consapevolezza ambientale, intesa come cultura del rispetto dell’ambiente marino nelle sue forme più ampie, anche attraverso la conoscenza dei ruoli degli enti e delle istituzioni deputate all’amministrazione ed alla sorveglianza ambientale. Nel contempo, gli enti coinvolti si propongono di realizzare forme di collaborazione e coordinamento delle diverse iniziative da inserire nell’ambito della terza giornata del mare e della cultura marina che, in via eccezionale, quest’anno si svolgerà il 7 aprile.