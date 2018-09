Scuola digitale, al 'Capellini Sauro' arrivano Sant'Anna e Ingv

La scuola spezzina seleziona per ospitare la fase provinciale del premio dedicato alle innovazioni nella didattica.

La Spezia - L’I.I.S. “G. Capellini – N. Sauro” della Spezia è stato selezionato come Scuola Polo per l’assegnazione del Premio Scuola Digitale per la fase provinciale/territoriale. La manifestazione si svolgerà il 5 ottobre 2018 presso l’I.I.S. “G. Capellini – N. Sauro”: una giuria di esperti nelle tecnologie innovative del mondo della didattica e del lavoro valuterà i progetti. I due progetti vincitori passeranno alla successiva fase regionale e riceveranno un premio del valore di euro 1000 consistente in attrezzature digitali; per gli altri progetti sono previsti premi/riconoscimenti consistenti in attrezzature digitali.



Il Premio Scuola Digitale è una competizione tra scuole, con la partecipazione delle istituzioni scolastiche Secondarie di Secondo grado e delle scuole del Primo Ciclo, con il coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti che abbiano proposto e/o realizzato progetti di innovazione digitale, caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale. Il Premio Scuola Digitale prevede una fase provinciale/territoriale, una regionale e una nazionale.



Il Premio è previsto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con la finalità di favorire lo sviluppo delle migliori pratiche sul tema della didattica digitale innovativa, facendo emergere i migliori progetti di scuola digitale, previa competizione a livello locale (provinciale e/o territoriale), regionale e, infine, nazionale.

Durante la mattinata del 5 ottobre, l’istituto ospiterà il Centro Gustavo Stefanini della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: esperti saranno a disposizione degli studenti con materiale divulgativo, prototipi di apparecchiature robotiche e progetti di ricerca. Alle ore 10.00, in apertura della manifestazione, è previsto un concerto dell’ Orchestra “Suonare come Parlare” di chitarre Suzuki. L’orchestra è composta da studenti frequentanti scuole primarie e secondarie del territorio provinciale e non ed il concerto sarà integrato da una performance degli allievi del gruppo teatrale dell’istituto.

I progetti proposti dalle scuole partecipanti al premio riguardano modelli didattici innovativi e sperimentali, percorsi di apprendimento digitale curricolari ed extracurricolari, prototipi tecnologici e applicazioni, idee/proposte imprenditoriali, progetti di ricerca nei settori del making, coding, robotica, Internet delle cose (IoT), gaming e gamification, laboratori di impresa 4.0, creatività (arte, musica, patrimonio culturale, storytelling, tinkering), inclusione e accessibilità, STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).