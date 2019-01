Scuola di Via Firenze, un altro passo verso il trasferimento

Approvato entro i tempi stabiliti il progetto esecutivo. Si attende la gara.

La Spezia - Prosegue l'itinerario amministrativo finalizzato al trasferimento alla scuola 'Alfieri – De Amicis' di Via Napoli' della scuola dell'infanzia di Via Firenze, per concretizzare il quale è necessario provvedere a una manutenzione straordinaria del piano rialzato della struttura che accoglierà i bambini. Un intervento che rientra nel progetto di riqualificazione sociale e culturale del Quartiere Umberto I, selezionato, come da graduatoria approvata con decreto della Presidenza del consiglio nel 2017, nell’ambito del 'Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane e degradate'. Risale al 7 agosto – in Corte dei Conti - scorso la registrazione della convenzione volta a disciplinare i reciproci impegni tra la Presidenza del consiglio dei ministri e le amministrazioni beneficiarie inserite nel Piano nazionale, come appunto quella spezzina.



La registrazione della convenzione è stata notificata al Comune della Spezia a fine settembre: da lì Palazzo civico ha avuto due mesi per approvare il progetto definitivo e un ulteriore successivo lasso di tempo per dare l'ok a quello esecutivo, arrivato in questi giorni entro i termini richiesti dalla Presidenza del consiglio. Elaborato dal Cdr Edifici scolastici, il progetto conferma il suo valore di 300mila euro complessivi, poco più di un terzo dei quali di lavori soggetti a ribasso d'asta; il resto lo fanno oneri vari, 20mila euro di arredi e soprattutto quasi 50mila euro di Iva. Prossimo passaggio sarà l'individuazione della copertura finanziaria dell’intervento e la definizione delle modalità di gara per l’affidamento dei lavori. Un altro passo avanti quindi per quest'operazione che nei mesi scorsi ha acceso il dibattito spezzino, visto che il trasferimento della scuola di Via Firenze è ritenuto tema di rilievo per il futuro assetto sociale dell'intero Umbertino.