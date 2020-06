Scuola, arrivano le linee guida. Cosa potrebbe cambiare

La Spezia - Non è ancora certo quando suonerà la campanella per gli studenti di tutta Italia. Mentre un gran numero è ancora alle prese sull'esame di Stato, alla Spezia i maturandi sono circa 1.400, arriva la bozza del Ministero in cui si annunciano: classi riequilibrate, meno studenti in giro per la scuola dunque e per quelle realtà che prevedono un servizio di mensa si pensa a nuove turnazioni con l'ipotesi dell'introduzione del lunch box.

Ma non sono queste le uniche direttive contenute nelle linee guida che comunque dovranno essere discusse con Regioni, sindacati e presidi. Nel dettaglio, sarebbero previsti anche turni per le lezioni anche il sabato per evitare l'affollamento, le classi potrebbero essere divise, alcune materie accorpate e l'educazione civica potrebbe diventare una materia con tanto di voto e che quindi potrebbe incidere nella valutazione complessiva dello studente. La didattica potrebbe essere sia in presenza che a distanza e non sarebbero da escludere nemmeno lezioni in locali esterni alla scuola. Tutte azioni che dovrebbero favorire il ritorno alla scuola in presenza.

Per quanto riguarda l'autonomia scolastica, la rinascita della didattica poi sarà organizzata dai presidi con i consigli di istituto. La Dad rimane ma dovrà seguire ulteriori disposizioni che sta preparando il Ministero.

In materia di dispositivi di sicurezza per ulteriori indicazioni serviranno delucidazioni del Comitato tecnico scientifico e resta da capire se faranno ancora fede le linee del 28 maggio che stabilivano la mascherina dai 6 anni in su e il metro di distanza tra gli studenti e barriere in plexiglass. Elementi questi che però non avevano riscosso particolare successo e sui quali le Regioni avevano chiesto di tenere l’obbligo delle mascherine soltanto negli spazi comuni e non al banco.

Per quanto riguarda la somministrazione dei pasti e il ruolo delle mense, ieri e oggi a Genova e alla Spezia si sono tenute delle manifestazioni nelle piazze per i lavoratori del settore (leggi qui), ne viene riconosciuto il ruolo centrale e si ipotizzano i turni per evitare affollamenti e non si scarta l'ipotesi lunch box se la mensa stessa non avesse i requisiti. Su quest'ultimo aspetto Cgil, alla Spezia, aveva espresso perplessità perché metterebbe a rischio una grossa fetta di posti di lavoro. Il sindacato aveva ipotizzato un taglio che sarebbe potuto arrivare al 50 per cento (qui).

Passando poi alla scuola dell'infanzia, i più piccoli non dovrebbero portare le mascherine e gli educatori dovrebbero utilizzare protezioni "rassicuranti" e che non li rendano irriconoscibili: visiere trasparenti ed eventualmente i guanti. Gli ingressi nelle materne potranno essere scaglionati tra le 7.30 e le 9. I bambini resteranno sempre con lo stesso gruppo, non potranno portare giocattoli da casa e dovranno anche mangiare nei locali a loro adibiti, se la mensa non avesse i requisiti.

Riguardo alle lezioni in ambienti diversi dalla scuola, di cui si parla nelle linee guida,vengono proposti dei "Patti di comunità" che vedono la collaborazione tra scuola e associazioni. Possono farsi avanti le associazioni di volontariato che già operano nelle scuole per "attività integrative" e/o "alternative alla didattica". Associazioni che possono essere già presenti nelle scuole per fare musica, sport o teatro, da svolgere insieme agli insegnanti. Ma grazie a questi patti possono essere coinvolti anche per "attività di sorveglianza e vigilanza degli alunni", cioè a tenere gli alunni da soli.

In base a quanto contenuto nella bozza delle linee guida si parla anche di insegannti aggiuntivi in alcune scuole oppure "in specifiche situazioni".

Nella bozza si pensa anche ad un nuovo ipotetico ritorno dell'epidemia. In questo caso la soluzione resta la didattica a distanza, anche se serviranno altre linee guida, e si è già cominciato a ragionare su una piattaforma specifica per la divulgazione di contenuti didattici. Infine, come riporta il Corriere della Sera: "Potranno comunque andare in classe, anche in caso di lockdown gli alunni con disabilità e i figli di personale sanitario le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione. Il ministero predisporrà anche convenzioni con i gestori della telefonia mobile per avere tariffe agevolate per gli alunni e il personale scolastico".