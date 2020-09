Scuola, Melley e Centi: “Studenti, famiglie e personale scolastico hanno bisogno di certezze”

La Spezia - “Domani scade la proroga dell’ordinanza regionale che ha rinviato l’apertura delle scuole di alla Spezia e non si sa ancora se lunedì 28 ripartiranno le lezioni in città. Il Sindaco Peracchini ed al Governatore Toti valutino con attenzione il quadro epidemiologico ed evitino di decidere ancora una volta all’ultimo momento.” Così Guido Melley e Roberto Centi, che continuano: “I dirigenti scolastici hanno evidenziato in queste ore la poca chiarezza dei protocolli ministeriali in materia di contagi all’interno dei plessi scolastici e mancano precise direttive anche da da Asl e Comune della Spezia. I Presidi segnalano criticità sulle modalità di intervento in caso di individuazione di studenti con sintomi Covid, di trattamento di alunni “fragili” e con problemi alle vie respiratorie, ma soprattutto lamentano la mancanza di una organizzazione di supporto Asl con l’individuazione dei referenti sanitari previsti per le scuole.”



Continuano Melley e Centi: “A questo si sommano le criticità per sovraffollamenti a bordo dei mezzi pubblici utilizzabili, e non sono chiare le modalità e gli interventi previsti per evitare assembramenti fuori dagli edifici scolastici al momento dell’ingresso e delle uscite da scuola.”



“Non è possibile - concludono gli esponenti di LeAli - vivere nell'incertezza. I bambini di nidi e materne, i ragazzi di elementari, medie e superiori devono tornare sui banchi di scuola in una data certa, ma con tutte le garanzie di sicurezza che sono dovute a loro ed a tutto il personale scolastico che in queste settimane si è prodigato tra mille difficoltà.”