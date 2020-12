Scuola Genova, tutto pronto per la presentazione dell'offerta formativa

La Spezia - "Domani ci sarà l'incontro online per la presentazione dell'offerta formativa a.s. 2021/2022 della nostra amata scuola elementare Genova" comincia così la testimonianza della mamma che da mesi segue la vicenda e si è fatta promotriche anche di una petizione online. "Ad inizio dicembre il presidente Pioli e il vicepresidente Marchini hanno incontrato in comune l'assessore alla scuola Giulia Giorgi insieme ai dirigenti del settore di Diritto allo studio del comune della Spezia - spiega - in tale occassione il comune ha dato piena disponibilità a lavorare per un rilancio della scuola con un contributo economico di 3 anni per il nuovo progetto "Scuola senza zaino" proposto dal dirigente Isa 7 inoltre il comune garantisce manutenzione e rinnovo dell'arredo scolastico e infine valuterà il ripristino dello scuolabus. Da parte nostra come associazione di Promozione Sociale garantiremo come ogni anno l'effettuazione del progetto extrascolastico Turisti Per Casa dai 10 ai 13 incontri e attività varie che andremo a svolgere con gli allunni della scuola, per farvi un 'idea potete vedere il sito pro loco pitelli nella sezione scuola".

"Altra novità per gli anni a venire il Pluriclasse non si effettuerà più , la scuola dovrà funzionare normalmente - conclude - . Quindi chiediamo a tutti i genitori che per il prossimo anno devono iscrivere i propri pargoli alle elementari di prendere in considerazione anche la scuola di Pitelli , una scuola e un luogo che garantiscono serenità e dove tutte le associazioni locali garantiscono assistenza e contributi alla scuola ritenendola giustamente indispensabile per un borgo riconosciuto come autentico a livello nazionale".