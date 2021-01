Screening anti-Covid in Tribunale per gli avvocati del Consiglio dell'ordine spezzino

La Spezia - Questa mattina presso il Tribunale della Spezia soni iniziati i test con tampone anti-Covid di tipo "antigenico" organizzati dal Consiglio dell'ordine degli avvocati con la collaborazione della Asl 5 Spezzino, e con il contributo della Cassa Forense.



"Si tratta di uno screening con la finalità di individuare eventuali soggetti positivi e asintomatici - ha detto il presidente del Consiglio dell'ordine, Enrico Angelini - del tutto utile per collaborare con i responsabili della sanità pubblica e del Tribunale spezzino, al fine di eliminare o quanto meno ridurre al massimo i rischi di contagio per tutti gli operatori della Giustizia che frequentano il nostro Foro. I test vengono eseguiti da personale medico e infermieristico specializzato nel settore. Ringrazio l'Asl 5 Spezzino per la collaborazione e il presidente del Tribunale che ci ha concesso l'utilizzo della sala medica del Palazzo di Giustizia. Noi avvocati ci siamo battuti per cercare di ottenere il rispetto delle norme di prevenzione in Tribunale a tutela della salute nostra e di tutti gli operatori; è ora il momento di fare la nostra parte, perché la circolazione di eventuali positivi asintomatici mette in pericolo la salute di tutti noi: se abbiamo il diritto di pretendere un ambiente sano in Tribunale, abbiamo il dovere di contribuire a mantenerlo tale".

I test sono riservati a tutti gli iscritti e si protrarranno per alcune settimane.