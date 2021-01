La Spezia - Il Comune della Spezia applicherà una scontistica sulle tariffe a carico dell’utenza per i servizi della prima infanzia 0-6 anni (nidi, centri bambini, sezioni primavera e scuola dell’infanzia comunali). In particolare, per i servizi comunali della prima infanzia (nidi, centri bambini, sezioni primavera e scuole dell’infanzia comunali) la tariffa mensile a bambino viene scontata sulla base della rimodulazione del servizio che di fatto, a causa delle misure anti contagio Covid 19 dettate dalle disposizioni ministeriali, subisce una riduzione nell’orario. La decisione è stata ufficializzata con la delibera odierna mantiene le modalità di rideterminazione della scontistica sulle tariffe a carico dell’utenza per i servizi della prima infanzia 0-6 anni, che prevede una riduzione, dovuta ad una diversa organizzazione interna dei servizi al fine di contenere il diffondersi dei contagi da Covid-19, a tutela dei bambini, delle famiglie e degli operatori, dell'orario di apertura dei servizi dalle ore 8 alle ore 14 rispetto all'orario solitamente previsto dalle ore 8 alle ore 16.



Dal 7 gennaio l'organizzazione dei servizi 0-6 anni, pur mantenendo lo scaglionamento degli ingressi delle singole unità educative, prevede lo scaglionamento anche in uscita al fine di garantire ai bambini e alle famiglie la permanenza nel servizio di almeno 6 ore. "L’Amministrazione comunale – spiega l’assessore Giorgi – ha sempre rivolto grande attenzione ai servizi dell’infanzia, mettendo in campo tutte le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso. La tutela e la salute dei nostri bambini sono prioritari, per fare questo abbiamo dovuto rimodulare il servizio offerto ai nostri bambini. Così abbiamo deciso di varare, a fronte di un servizio ridotto, un’ulteriore misura che vuole andare incontro ai genitori dei piccoli che frequentano le nostre scuole. In questi giorni stiamo valutando la possibilità di garantire il tempo pieno nelle strutture scolastiche che riflettono tale esigenza".