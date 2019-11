Sconti nei negozi e tanta dolcezza in Corso Cavour con "Stile artigiano"

La Spezia - Oltre trenta stand, sconti nei negozi convenzionati e un'occasione per scoprire le bellezze e la storia della città. Tutto questo è "Stile artigiano - Sapori e mestieri" la tre giorni dedicata al cioccolato e non solo organizzata dall'associazione di categoria di Confartigianato. Si parte venerdì sera alle 18 e all'iniziativa si lega anche l'accensione delle luci natalizie in città con il Comune, la Regione e per l'occasione sarà presente anche il presidente Giovanni Toti.

Stile artigiano è stata presentata questa mattina nella sede di Confartigianato di Via Fontevivo e la dolce kermesse non sarà solo volta al gusto. Tra le novità di quest'anno anche "Lo scontrino vale doppio", infatti, in 39 negozi convenzionati con l'iniziativa, non solo in centro città ma anche al Canaletto e Migliarina, con uno scontrino battutto tra gli stand di Corso Cavour i clienti che proseguiranno gli acquisti in altri negozi potranno ottenere sconti dal 10 fino al 50 per cento.

Non solo, ci sarà grande spazio per le iniziative dedicate alle scuole. I ragazzi dell'Einaudi Chiodo esporranno nello stand degli abiti da sposa "La Rouche di Antonietta Guarino" alcune loro creazioni. Ma l'impegno della scuola non finisce qui perché sempre i ragazzi saranno fianco a fianco alle restauratrici di Confartigianato nelle passeggiate in città per scoprire tutti i segreti dei palazzi più belli. Il coinvolgimento dell'Einaudi Chiodo è coordinato dalla docente Elisabetta Manuguerra e le visite guidate saranno seguite da Paola Orsolon.

Gusto e cultura si sposano per questa iniziativa che per il direttore di Confartigianato Menchelli rappresenta un grande traino economico per la città: "Giuseppe Menchelli, Direttore Confartigianato della Spezia "Il mercatino natalizio organizzato da Confartigianato è oramai un evento imperdibile per la nostra città, attrae gente in città e favorisce le attività economiche con occasioni di acquisto. Stile Artigiano Sapori e Mestieri è anche l'occasione per promuovere con la Regione Liguria i marchi di qualità che servono per valorizzare e migliorare le professionalità del comparto dell'artigianato tradizionale e tipico Quest'anno lo staff di professionisti di Confartigianato sarà a disposizione in un apposito ufficio all'aperto per rispondere alle domande di cittadini che vorrebbero aprire un'attività autonoma: dal credito alle novità fiscali, dal Patronato alla formazione ai tanti consigli utili per aprire un'impresa".



Antonella Simone, responsabile eventi di Confartigianato ha aggiunto: "Le vie del centro storico della città saranno invase dai maestri cioccolatieri e pasticceri provenienti dalla Liguria e da altre regioni d'Italia che presenteranno le loro specialità e mostreranno al pubblico come si lavora artigianalmente il cioccolato Negli stand presenti sarà un trionfo di golosità tra cioccolato, biscotti, cupcake, amaretti, pandolci, panettoni, crepes, gelati, senza contare le varie specialità regionali: dalla famosa cioccolata modicana, ai cuneesi al rhum, dai dolci tipici della Val di Vara, alle specialità calabresi e siciliane Inoltre con le iniziative "Un giorno da Artigiano - Scatta l'Artigiano", "Lo scontrino vale due volte" e "Una Dolce Vetrina", abbiamo voluto coinvolgere le attività della città portando i visitatori della manifestazione anche all'interno dei negozi".



Lorenzo Brogi, Assessore alle Attività Produttive - Comune della Spezia ha detto "Anche quest'anno torna sapori e mestieri, una delle iniziative più attese dell'anno. Antichi mestieri e capacità artigiane, tutte frutto della tradizione, raccontano quello spirito italiano fatto di storia, cultura e sacrifici. Le maestranze di altissimo livello per tre giorni porteranno colore, profumi e sapori in città, il venerdì poi si accenderanno, alla presenza del Presidente Toti, le luminarie Natalizie per dare veramente il via alle Festività Natalizie".

Andrea Costa, Presidente della III Commissione Regione Liguria ha aggiunto: "Ringrazio gli amici di Confartigianato per l'organizzazione di questa manifestazione sostenuta dalla Regione Liguria, che vuole animate il centro storico e sostenere l'artigianato e le eccellenze del marchio di qualità "Artigiani in Liguria" Come Presidente della III Commissione Attività Produttive rinnovo la mia totale disponibilità per rappresentare le istanze delle eccellenze imprenditoriali del territorio ligure".



Il programma completo



Venerdì 22 novembre



Ore 18.30 – Area Media Confartigianato

Inaugurazione dell'iniziativa “Stile Artigiano - Sapori & Mestieri”

edizione 2019 ed accensione delle luminarie del centro storico cittadino.



Sabato 23 novembre

Casetta di Hansel e Gretel

Ore 15.00: “Dolci Sogni” - piccolo laboratorio di dolci per bambini a

cura dell'associazione “I Sogni di Benedetta"

Ore 16.30: Lettura di fiabe con l'autrice Susanna Varese



Dalle ore 15.00

Via Rattazzi

L'ambulanza dei pupazzi, animazione a cura della Croce Rossa Italiana La

Spezia



Area Media Confartigianato

Ore 15.30

“Un Giorno da Artigiano” - "Scatta l'Artigiano"

Visita guidata alla scoperta delle botteghe artigiane e di quelle storiche

che hanno marcato significativamente la tradizione e la cultura spezzina.

Sarà l'occasione, per coloro che parteciperanno al piccolo tour, di scattare

fotografie agli artigiani e alle loro botteghe. Sono ammessi apparecchi

fotografici, cellulari, ipad. Sarà possibile stampare le foto che si

ritengono migliori presso Meriggioli Ottica in Corso Cavour 35. Le foto

(massimo due a persona) dovranno essere consegnate presso l'Area Media

Confartigianato e saranno giudicate da alcuni fotografi dell'Associazione

Fotografi Professionisti Confartiginato della Spezia. Il vincitore sarà

proclamato domenica 24 novembre alle ore 12.00 e si aggiudicherà una

pregiata selezione di cioccolatini dell'Artigiano del Cioccolato. A cura di

Antonella Mariotti presidente Coop. Arte e Natura. Prenotazione obbligatoria.



Domenica 24

Area Media Confartigianato

Ore 10.00

Visita guidata ai palazzi storici del centro città. Breve presentazione e

tour a cura della guida turistica Diego Savani e della restauratrice Paola

Orsolon. In collaborazione con gli allievi dell'Istituto Einaudi Chiodo della

Spezia. Prenotazione obbligatoria.



Casetta di Hansel e Gretel

Ore 15.00: “Dolci Sogni” - piccolo laboratorio di dolci per bambini a

cura dell'associazione “I Sogni di Benedetta"

Ore 16.30: Lettura di fiabe con l'autrice Susanna Varese



Inoltre, per coinvolgere il più alto numero possibile di attività

artigianali e commerciali del territorio, abbiamo ideato due nuove iniziative:



"Lo scontrino vale due volte":

conserva lo scontrino che comprova il tuo acquisto presso uno o più stand di

"Sapori & Mestieri" e presentandolo, entro domenica 8 dicembre, presso le

attività che aderiscono all'iniziativa potrai godere di sconti e/o omaggi



"Una Dolve Vetrina"

un concorso per premiare la vetrina più bella e in tema con l'evento. Spazio

quindi alla fantasia, tra dolci, cioccolato e addobbi natalizi.

Una apposita commissione visionerà le aziende iscritte al concorso entro

domenica 8 dicembre ed entro il 15 dello stesso mese saranno comunicati i tre

vincitori che si aggiudicheranno interessanti premi.



Da notare che quets'anno all'iniziativa parteciperanno anche gli allievi

dell'Istituto Einaudi Chiodo della Spezia settore Moda e Turismo. I primi

presenteranno, nello stand di "La Rouche di Antonietta Guarino", due abiti da

loro confezionati evidenzando così la continuità tra scuola e lavoro.

Antonietta Guarino, nota stilista della nostra città, si è infatti formata

presso lo stesso Isttuto Scolastico. I secondi, invece, presenteranno presso

lo stand Confartigianato i progetti relativi al turismo sviluppati sotto la

guida della loro insegnante e coadiuveranno le guide turistiche nella visita

ai palazzi storici della città.



Per ulteriori informazioni è possibile telefonare alla Segreteria

organizzativa Centro Assistenza Tecnica Confartigianato tel.

0187.286655-3407130182.