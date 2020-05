Scomparsa di Francesco Botto, Peracchini: "Se ne va un galantuomo"

La Spezia - Il sindaco della Spezia Peracchini si unisce al cordoglio per la scomparsa di Francesco Botto: “A nome di tutta la Città - scrive in una nota - esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Francesco Botto, un vero galantuomo che ha lasciato un’impronta di onestà e generosità in tutta la Provincia spezzina. Sempre dalla parte dei lavoratori, della professionalità e degli artigiani, si è sempre impegnato in prima persona in modo esemplare mettendo al centro l’uomo e i suoi solidi principi. A tutta la sua famiglia, ai suoi cari e a Confartigianato, la sua seconda famiglia, le mie più sincere condoglianze per una perdita che segna profondamente tutta la nostra comunità”.