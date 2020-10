Scomparsa Oldoini, Pucciarelli e Viviani: "Esempio di impegno e passione per tutta la città"

La Spezia - "Con la scomparsa di Renato Oldoini se ne va una figura storica della nostra città, impegnata per anni con grande passione nel mondo dell'agricoltura e dell'edilizia. A nome della Lega esprimiamo la nostra vicinanza alla sua famiglia e ai suoi colleghi di Confagricoltura". Lo affermano in una nota i parlamentari della Lega Stefania Pucciarelli e Lorenzo Viviani, che aggiungono: "Di Oldoini ricorderemo non soltanto il costante impegno per la valorizzazione del nostro territorio e dei suoi prodotti, ma anche lo straordinario lato umano, la gentilezza e la sensibilità con cui ha sempre ricoperto ruoli di rilievo nella vita pubblica della nostra città. È stato un vero esempio di impegno e passione per tutti noi".