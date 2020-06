Scomparsa Masseglia, il ricordo del sindaco Peracchini

La Spezia - Il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini esprime il suo più profondo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Paolo Masseglia.

«L’avvocato Masseglia era un uomo di valore e di valori – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – molto conosciuto in Città per la sua grande sobrietà e modestia con cui ha sempre esercitato la professione legale. Tutta la comunità spezzina, a partire da quella forense, perde un uomo appassionato di sport, cultura e antiquariato, fortemente legato al nostro territorio. Le mie più sincere condoglianze alla famiglia e ai suoi cari»