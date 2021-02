Sciopero nazionale dei trasporti, braccia incrociate l'8 febbraio

La Spezia - Sciopero nazionale dei trasporti, per quattro ore, l'8 febbraio. La giornata di mobilitazione è stata indetta dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna.

Le modalità. Braccia incrociate lunedì 8 febbraio dalle ore 11 alle ore 15 per il personale: di linea, degli uffici e le officine le ultime quattro ore del turno. Alla fine dell'astensione potranno verificarsi ritardi in quanto il personale si presenterà ad assumere servizio nei vari depositi.

L'ultimo sciopero proclamato ha avuto un'adesione del 72,34 per cento del personale Aziendale comandato in servizio.