Sciopero lavoratori Atc, i sindacati: "Adesione vicina all'80 per cento. L'azienda riapra il dialogo"

La Spezia - C'è soddisfazione tra le sigle sindacali di Atc Esercizio per l'adesione registrata tra le 11 e le 15 allo sciopero indetto principalmente per protestare contro il mancato ritocco dei tempi di percorrenza. I delegati e i segretari delle parti sociali di categoria si sono espressi all'unisono ai taccuini di CDS: "Hanno aderito allo sciopero moltissimi dipendenti, per una percentuale abbondantemente superiore al 70 per cento e forse vicina all'80 - dichiarano con poche sfumature sui numeri Alessandro Negro, per Filt Cgil, Marco Moretti, per Fit Cisl, Giuseppe Ponzanelli, per Uiltrasporti, Luca Simoni, per Cobas Lp, Paolo Carrodano, per Ugl, e Stefano Viani, per Faisa Cisal - a dimostrazione di quanto il tema sia sentito dai lavoratori. Ora l'azienda apra subito un tavolo di confronto".



I lavoratori in sciopero questa mattina si sono riuniti di fronte ai cancelli del deposito di Mazzetta, ma non è avvenuto nessun incontro con i vertici aziendali, nemmeno presso la sede di Via Leopardi. I rapporti sindacali sembrano ormai ai minimi termini e solamente un repentino scongelamento delle relazioni potrà evitare la proclamazione di un nuovo sciopero nelle prossime settimane.