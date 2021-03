Sciopero fucsia in Piazza Mentana, Non una di meno: "Ci vogliamo vive e libere"

La Spezia - "Ci vogliamo vive e libere" . Questo è solo uno dei messaggi comparsi in Piazza Mentana che questo pomeriggio si è tinta di fucsia per lo sciopero femminista transfemminista indetto da Non una di meno. Alle 17.30 decine di persone si sono ritrovate davanti al Civico per ribadire alcuni principi fondamentali legati alla parità segnata da diseguaglianza e discriminazione.

Le persone presenti hanno deciso di presentarsi senza cognome. "Questa è una giornata di lotta e per il terzo anno non ci fermiamo. A un anno esatto dall’inizio della pandemia - hanno ribadito- che ha avuto pesantissime ricadute sulla violenza di genere in ogni suo ambito, vogliamo costruire una zona fucsia, una zona di cura transfemminista e di liberazione. Se ci fermiamo noi si ferma il mondo".