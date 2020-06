La Spezia - L'organizzazione sindacale Cobas LP ha proclamato uno sciopero del trasporto pubblico della durata di 4 ore per la giornata di sabato 4 luglio, dalle 11 alle 15. Alla fine dell'astensione potranno verificarsi ritardi in quanto il personale si presenterà a prendere servizio nei vari depositi. Si comunica alla clientela che l'ultimo sciopero ha avuto una adesione del 72, 34% del personale aziendale comandato in servizio