Sciopero dei lavoratori Salt, si parte dal casello di Santo Stefano

La Spezia - Continua la vertenza dei lavoratori Salt per ricevere dall’azienda l’integrazione della cassa integrazione imposta da marzo a giugno dalla dirigenza del Gruppo Gavio. "Il settore delle autostrade, da sempre caratterizzato da profitti stratosferici, ha approfittato dell’ammortizzatore sociale, per scaricare sul bilancio pubblico il calo di traffico legato al covid-19" - si legge nella nota firmata da Cgil, Cisl, Uil, Cisal Toscana che continua: "Ma non ha neanche avuto riguardo di integrare la busta paga dei lavoratori, come hanno fatto imprese meno floride di altri settori".



I lavoratori Salt, che hanno scioperato sabato e domenica da giugno ad agosto, continuano ora la vertenza aperta con lo sciopero che sarà effettuato tutti i giorni nelle singole stazioni: oggi inizierà il casello di Santo Stefano-La Spezia, con le modalità sotto riportate: da lunedì a venerdì sciopero turno 2: dalle 7.30 alle 9.30, turno 3: dalle 17.30 alle 19.30, sabato e domenica turno 2: dalle 11 alle 13, turno 3: dalle 17.30 alle 19.30. Lo sciopero della stazione di La Spezia inizierà oggi 15 settembre e cesserà il giorno 30 settembre. Durante lo sciopero le piste manuali rimarranno aperte in transito libero; gli utenti telepass che usciranno da tali piste vedranno azzerarsi la loro precedente entrata, al momento della nuova entrata in autostrada; le piste automatiche rimarranno funzionanti ma senza supporto da remoto nel caso di eventuali difficoltà operative.