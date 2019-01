Sciopero dei lavoratori Atc, adesione vicina al 70 per cento

Lamentele da parte dell'utenza per la mancata affissione dei volantini informativi in molte fermate delle periferie cittadine.

La Spezia - Sono state ore di disagio per gli utenti, quelle dello sciopero del personale di Atc Esercizio. Oltre al fatto che i lavoratori avessero incrociato le braccia tra le 11 e le 15, infatti, si sono registrate numerose lamentele per l'assenza, in molte fermate delle periferie e a bordo delle vetture, dei manifesti che informassero l'utenza della protesta in corso. Risultato: molti attendevano un autobus che non sarebbe mai arrivato.



I dati (per il momento ufficiosi) parlano di una adesione elevata, vicina al 70 per cento, a dimostrazione della preoccupazione che pervade i lavoratori sul futuro del trasporto pubblico locale. La volontà di ridurre le risorse da parte del Comune della Spezia ha gettato il settore nello scompiglio e da settimane sono in corso gli incontri tra la Provincia, i Comuni e l'azienda, per trovare la quadratura del cerchio e scongiurare l'aumento del costo dei biglietti o la riduzione del servizio e quindi la possibile riduzione degli attuali livelli occupazionali. Dal Comune della Spezia e la Provincia hanno più volte dichiarato la volontà di non andare a toccare l'organico aziendale e stanno ragionando in maniera concreta sulla proroga dell'affidamento del servizio per i prossimi due anni e di puntare al traguardo dell'affidamento in house per i successivi dieci anni.



Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Cobas, Ugl e Faisa - Cisal, archiviato lo sciopero, attendono l'incontro di martedì 15 gennaio con Provincia, Comune capoluogo e azienda per capire quali saranno le risorse realmente disponibili. Oltre al taglio di alcune centinaia di migliaia di euro alle viste da parte di Palazzo Civico (la riduzione di 1,3 milioni non si concretizzerà nel 2019) i sindacati vogliono chiarire se la Provincia tratterrà il 2 per cento dei fondi a disposizione per la gestione del trasporto pubblico (si parla di una cifra vicina ai 280mila euro).

La prossima settimana, dunque, si capirà qualcosa di più sul reale stato di salute del trasporto pubblico locale. E le sigle, se riterranno la situazione ancora a rischio, sono pronti a proclamare un'altra protesta.