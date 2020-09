Scienze religiose, iscrizioni aperte

La Spezia - Si sono aperte le iscrizioni ai corsi dell’Istituto superiore di Scienze religiose della Liguria, polo della Spezia, per l’anno accademico 2020 – 2021. Le iscrizioni sono aperte dal martedì al venerdì, dalle 16 alle 18.30, nella sede di via Malaspina 1 alla Spezia, nel palazzo delle opere diocesane. Per informazioni si può telefonare al n. 0187.735485, oppure si può scrivere a segreteriaissrsp@libero.it. I corsi inizieranno nella prima settimana del mese di ottobre con la modalità della FAD (Formazione a distanza), in collegamento con le sedi di Genova e di Albenga. L’Istituto, il cui polo spezzino è diretto da monsignor Paolo Cabano, prepara i futuri insegnanti di Religione cattolica e propone una formazione culturale cristiana a supporto di tutte le attività ecclesiali.