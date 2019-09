Scienze religiose, aperte le iscrizioni alla Spezia

La Spezia - Si sono aperte le iscrizioni, in diocesi, per l’Istituto superiore di Scienze religiose della Liguria, che sta unificando i precedenti istituti diocesani. A partire dal nuovo anno accademico, che prende il via ad ottobre, le lezioni, che preparano i futuri insegnanti di Religione cattolica e quanti intendono svolgere attività di ministero o di apostolato nelle parrocchia, si svolgeranno alla Spezia in prevalente modalità “fad”, ovvero con formazione a distanza, con la presenza di tutor. La segreteria è aperta dal martedì al venerdì, dalle 16 alle 18, nella sede di via Malaspina 1, alla Spezia. Per informazioni si può telefonare al numero 0187.735485 o scrivere a segreteriaissrsp@libero.it.