Scatta la zona arancione, le indicazioni di Confartigianato

La Spezia - Confartigianato La Spezia informa che con la pubblicazione del Dpcm 14 gennaio 2021 si introduce da domani 16 Gennaio il divieto di asporto dopo le 18 per codici Ateco 56.3 (bar ed esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande). "La Liguria, da domenica 17 passerà in zona arancione - prosegue l'associazione di categoria -. Sabato 16 Gennaio la nostra Regione sarà quindi ancora in zona gialla pertanto gli esercizi di ristorazione potranno essere aperti per il pranzo".



(foto: repertorio)