Scatta l'ora X per le Pa liguri: legge funerali in commissione

La Spezia - Il 24 marzo scatta l'ora X sulla legge regionale, 15/20, che rivede i servizi funebri delle pubbliche assistenze liguri. Dopo discussioni e rinvii la legge approda in commissione consiliare e se si troverà la quadra tra maggioranza e opposizione forse alla Spezia, Lerici e Sestri Levante si tirerà un sospiro di sollievo.

L'ultimo rinvio riguarda proprio quello dal 22 marzo al 24 e questa volta è legato al consiglio regionale straordinario convocato per lunedì con lavori sia al mattino che al pomeriggio e con un'altra seduta annunciata per il giorno successivo.

La commissione che riguarda le pubbliche assistenze liguri, configurate come enti pubblici e non onlus, si terrà alle 15 di mercoledì. Il primo richiedente era stato Davide Natale, assieme consiglieri regionali Centi, Ugolini, Garibaldi, Sansa e Arboscello.



Per la legge la mobilitazione sul territorio provinciale spezzino è stata massiccia. Appreso del primo rinvio, raccontato da CDS il 18 febbraio (leggi qui), dall'1 marzo in poi la Pubblica assistenza spezzina è scesa in piazza raccogliendo migliaia di firme sia sulla piattaforma Change.org che per le vie sia della Spezia che di Lerici. Da lì ne è nato un faldone che verrà presentato poi alla commissione. Tutto il resto verrà fuori dalla riunione di mercoledì.