Scambio di auguri tra vescovo e carabinieri

La Spezia - Oggi pomeriggio, alla Spezia, Monsignor Luigi Ernesto Palletti, Vescovo della Spezia, si è recato presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri per incontrare una rappresentanza di militari e porgere i propri auguri per il Santo Natale. Alla presenza di un gruppo di appartenenti alle varie componenti dell’Arma che operano nella provincia della Spezia e di appartenenti anche all’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, il Vescovo ha invitato a riflettere sul significato del Natale e ha ringraziato i Carabinieri per il loro quotidiano servizio a favore della popolazione. A nome di tutti gli appartenenti all’Arma, in servizio e in congedo, il Comandante Provinciale, Colonnello Antonio Bruno, ha ricambiato gli auguri e, quale simbolico segno di ringraziamento per la vicinanza, ha consegnato al Vescovo una copia del calendario storico dell’Arma dei Carabinieri.