Scalinata Fillia, il degrado nel salotto della città

A due passi da Piazza Verdi, dal Conservatorio e dal Castello di San Giorgio c'è un'area dimenticata che porta il nome di un grande artista. La denuncia di una lettrice.

La Spezia - A pochi passi da Piazza Verdi, diventato il salotto della città con la pedonalizzazione e il progetto Vannetti-Buren. Una scalinata storica, dedicata a uno dei protagonisti del Secondo Futurismo, preda del degrado. Negli anni ha sempre attirato chi voleva un angolo appartato in pieno centro, magari per consumare della droga, ed è stata oggetto di lavori di pulizia in maniera ciclica. Ma la Scalinata Fillia, che unisce Via XX Settembre a Via del Torretto come parte integrante del Palazzo delle Posta di Angiolo Mazzoni, è tornata in questi mesi a segnare uno dei punti più bassi della propria storia.

"Questa mattina la scalinate si presentava in queste condizioni. È presente un cartello con scritto 'Area videosorvegliata' . Mesi fa avevo presentato il problema a due assessori, purtroppo, noto che è ancora così", scrive Michela Catoni, una lettrice che ci manda alcune foto. Davvero un brutto biglietto da visita per i turisti che salgono verso il castello o che si insinuano nella città vecchia venendo dal lungomare: scritte sui muri, sporcizia, bottiglie rotte e un generale senso di abbandono.