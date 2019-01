Scadenza pagamento diritto annuo Albo Gestori Ambientali

La Spezia - CNA Cetus La Spezia informa che alle imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali (edili, impiantisti, trasportatori di rifiuti ecc.) stanno pervenendo delle comunicazioni che riportano nota del 30 aprile 2019 quale scadenza del termine per il versamento del diritto annuo di iscrizione all’Albo stesso. Il versamento va effettuato esclusivamente o con Carta di credito su circuito Visa/MasterCard o tramite Mav Elettronico Bancario pagabile senza alcuna commissione aggiuntiva in qualsiasi istituto bancario sia online sia presso qualsiasi sportello bancario (esclusi: Poste Italiane e Banco Posta).



Da quest’anno non saranno più accettati versamenti effettuati con bollettino postale o bonifico bancario, per i quali, se erroneamente effettuati, occorrerà richiedere il rimborso ed effettuare nuovo versamento con le modalità corrette). Cetus ricorda che la comunicazione dell’albo sta pervenendo a mezzo Pec, ormai da tempo le comunicazioni arrivano infatti esclusivamente da questo canale ed occorre sollecitare le imprese a frequenti consultazioni della propria PEC onde evitare di non individuare in tempo eventuali richieste dell’Albo Gestori Ambientali che possono portare a cancellazione dell’iscrizione. Per informazioni contattare Cetus tel.0187.984273 mail cetus.sp@cna.it

http://www.ambientesicurezzalaspezia.it