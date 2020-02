Sardine spezzine e Più Europa al flash mob di Spezia dinamika per Regeni e Zaky

La Spezia - "Più Europa aderisce al flash mob di venerdì organizzato da Spezia dinamika". E' quanto si legge in una nota di Diego Del Prato coordinatore di Più Europa la Spezia che prosegue: "Le spaventose analogie tra i casi Regeni e Zaky impongono ad ogni sincero democratico di mobilitarsi immediatamente. Nell’aderire all’iniziativa ribadiamo il nostro apprezzamento nei confronti degli organizzatori, giovani attivi sul territorio ma sempre capaci di volare alto".

Si aggiungono anche le Sardine spezzine che in una nota precisano: "Abbiamo deciso di unirci e di partecipare al flash mob che si terrà venerdì 14 febbaio alle 18 davanti alla prefettura della Spezia per lanciare un messaggio di speranza libertá e impegno , affinchè il governo italiano, le istituzioni e l'Unione europea agiscano con ogni mezzo possibile per portare Patrick in Italia al sicuro. Non vogliamo un altro caso Regeni, ricordando che la morte di Giulio non potrá essere dimenticata. L'impegno e la lotta per i diritti deve essere premiata e garantita, non può essere considerato un reato! Chiediamo a tutti i cittadini e alle associazioni di partecipare di scendere in piazza per una causa che riguarda tutti noi.

Non smetteremo mai di chiedere".