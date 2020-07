Saranno rigenerati 1.670 metri quadrati di porticati

La Spezia - Alcuni tratti dei porticati di via Veneto, viale Italia e corso Nazionale, saranno oggetto di interventi comunali volti a migliorare l'estetica dei principali assi viari coperti della città. In particolare le iniziative riguarderanno la pavimentazione dei porticati, soggetti ad un intenso traffico pedonale perché si trovano in punti molto frequentati e dove sono presenti numerose attività commerciali e uffici. Gli studi e i sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali hanno evidenziato che i porticati e i marciapiedi adiacenti che necessitano di un intervento ammontano a circa 1.670 metri quadrati. I materiali impiegati per le nuove pavimentazione di porticati si ricollegano a quelli esistenti e rispecchiano l’architettura prevalente: pavimentazione in marmo alla palladiana e pavimentazione in conglomerato bituminoso per i marciapiedi adiacenti ai porticati.