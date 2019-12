Sapori & Mestieri, i premi di Confartigianato

La Spezia - Anche per il 2019 la Confartigianato della Spezia archivia con buon successo l'iniziativa "Stile Artigiano - Sapori & Mestieri" con un bilancio che, nonostante le avversità metereologiche, è sicuramente positivo sia per il gran numero di visitatori che per le attività della città che sono state coinvolte. Ad epilogo dell'iniziativa il direttore di Confartigianato, Giuseppe Menchelli e la responsabile eventi di Confartigianato, Antonella Simone alla presenza di artigiani e commercianti hanno consegnato i premi e gli attestati di partecipazione. Per il concorso "Una Dolce Vetrina" la commissione giudicatrice, composta dalla prof.ssa Venera Sapuppo dell'Istituto Einaudi Chiodo della Spezia, da Elisa Cortese e Francesca Bonfiglio dello Studio di Architettura 'I Love Home'; dalle guide turistiche abilitate della Coop. Arte e Natura della Spezia presiedute da Antonella Mariotti e dalla presidente di Confartigianato Restauro Paola Orsolon, ha giudicato le vetrine più in linea con il tema.



Primo Classificato: Il Dolce Angolo;

Secondo: Antica Cartoleria Bertini,

Terzo ex aequo: Le Firme In...di Godani e Ortofarm.



A pari merito tutte le altre aziende che hanno partecipato: Astrale Profumeria, Camaldi, Come Una Volta, Dolci Tentazioni, Ferdeghini Tipografia, Greco Sisters, Il Cuore dei Golosi, Pandora's b. Side, Profumeria Teresa, Rischi Fiorista, Ruggeri Intimo.



I riconoscimenti per "Lo Scontrino Vale Due Volte" sono andati alle aziende: Abruzzese Abbigliamento, Al Cadetto di Bonfili Paolo, Alexary, Antica Cartoleria Bertini, Astrale Profumeria, Best Beauty, Bianchi Fabrizio Autoaccessori, Bottega Verde, Camaldi, Cerretti Claudia & C., Delizie del Sud, Dolci Tentazioni, Dress Uomo, Eleganza Infantile, Erboristeria Il Germoglio, Ferdeghini Gioielleria, Greco Sisters, Happy Zoo, I Solitari, Il Buffet degli Animali, Il Cuore dei Golosi, Il Dolce Angolo, Le Cose di Magà, Le Firme In...di Godani, Lola, Mondo Cover, MStaff Catering, Ortofarm, Ottica Claro, Pandora's b. Side, Panuccio Antonio, Pasticceria Armani, Pasqualini Gioielleria, Profumeria Teresa, Ruggeri Intimo, Salmoiraghi & Viganò, Sandro Ferrone, Show Room Arquati.