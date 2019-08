Santa Chiara, le celebrazioni a Sarzana

La Spezia - Domani si celebra la festa di Santa Chiara, fondatrice dell’ordine delle monache Clarisse, ed in tutti i monasteri è giorno di particolare solennità. Così anche nel monastero di Sarzana. Oggi si tiene una Veglia di preghiera nella chiesa di San Giovanni Battista, già dei Cappuccini, e domani alle 9 vi celebra la Messa il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti insieme ad altri sacerdoti della città. La fraternità della Clarisse, inizialmente trasferita a Sarzana da Chiavari solo in via temporanea il 18 ottobre 1987, è divenuta fondazione della stessa comunità di Chiavari (oggi Leivi) dal 4 aprile 1994 ed è stata poi eretta a monastero autonomo l’11 agosto 1997. Il monastero, già importante struttura cappuccina del Cinquecento, situato fuori città alle pendici del Monte d’Armolo, continua così in Sarzana una presenza francescana che per molti secoli ha condiviso la vita quotidiana della popolazione, per cui le visite al monastero ed alla chiesa sono sempre numerose.