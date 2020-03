Sant'Andrea, tra gli autisti c'è chi ha la tuta anti-epidemica e chi ha quella da... imbianchino

La Spezia - All'interno delle strutture sanitarie si lavora giorno e notte per sconfiggere il coronavirus, con turni massacranti e massima dedizione al paziente. Dirigenti, medici e infermieri fanno tutto il possibile per contenere la situazione all'interno dei confini della normalità, ma si deve combattere contro un'emergenza che abbraccia ormai tutti i settori.



Tra le difficoltà più grandi, oltre a quelle relative al quadro clinico dei malati (di Covid-19 ma non solo), c'è quella del reperimento degli ormai ben noti Dpi, Dispositivi di protezione individuale. Parliamo di mascherine, guanti e tute, indumenti indispensabili per chi opera a contatto con i contagiati o che può entrare nel raggio d'azione di chi c'è stato durante l'orario di lavoro. Precauzioni che non servono soltanto per evitare di contrarre il virus, ma soprattutto per evitare di trasferirlo o trasmetterlo ad altri. E' la stessa condizione di tutti gli altri (con le dovute proporzioni): in questo periodo la vicinanza con altre persone è da evitare il più possibile ed è necessario proteggersi per proteggere i propri cari e i propri colleghi.



Per farlo la Asl ha distribuito i Dpi anche al personale che guida le ambulanze, dovendo però fare i conti con le scarse scorte presenti nei magazzini dei fornitori. E' così che mentre ad alcuni lavoratori sono state fornite tute anti-epidemiche, adeguate per l'utilizzo in ambito sanitario, ad altri sono arrivate delle tute del genere che si utilizza solitamente per non sporcarsi mentre si lavora. In attesa che sul mercato si trovino i modelli desiderati anche le tute da imbianchino sono meglio che niente per combattere il contagio, svolgendo comunque una funzione isolante rispetto alle goccioline di saliva.