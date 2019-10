Sant'Andrea, cardiologia promossa e a misura di donna

La Spezia - L'ospedale Sant'Andrea deve tenere duro, come un vecchio leone in attesa che i cuccioli crescano e finalmente lo spodestino. Con tutte le difficoltà che comporta la terza età, condite dai dubbi sull'effettiva realizzazione del nuovo nosocomio sulle ceneri del Felettino. Che l'ospedale sia vetusto e non più adeguato ai tempi è cosa nota, ma è anche vero che sa distinguersi non soltanto in negativo, cioè per quel che manca o non funziona, ma anche in senso virtuoso, come è possibile leggere sul portale Dovecomemicuro, che, attingendo a dati del Ministero della Salute aggiornati al 2018, fa le pagelle agli ospedali italiani. E se è vero che il nosocomio civile spezzino non rientra in nessuna delle top five stilate branca per branca dal portale, è anche vero che viene promosso in una serie di ambiti, ad esempio quello cardiologico, valutato, al pari degli altri, da 1 a 5, con relativi bollini colorati.



A livello di angioplastica coronarica il Sant'Andrea riceve un bollino verde pisello, cioè 4 su 5. Una valutazione, si legge, basata sul volume di interventi: “L'indicatore si riferisce al grado di competenza e di sicurezza delle cure prestate. Più alto è il numero d’interventi chirurgici di angioplastica coronarica eseguiti in una struttura, maggiore è il grado di esperienza della struttura stessa e la sicurezza del trattamento offerto”. Sul fronte infarto miocardico acuto l'ospedale civile del capoluogo fa cinque su cinque per il volume (e, quindi, secondo il portale, la “competenza e la sicurezza”) degli interventi, incassando altresì due pallini gialli (valutazione tre su scala di cinque) sia per quanto concerne la mortalità entro un mese dall'intervento, sia sul fronte delle angioplastiche eseguite entro due giorni dal ricovero (più alto è il numero di pazienti sottoposti, maggiore è ritenuta l'appropriatezza delle cure). Bene anche il risultato per quanto concerne lo scompenso cardiaco: qua il parametro è la mortalità a un mese da ricovero, circostanza luttuosa spesso scongiurata dal Sant'Andrea, visto che il voto è quattro su cinque. Bene anche il trattamento dell'aeurisma dell'aorta addominale (non rotto) che, a fronte di un basso volume di interventi (bollino arancione, cioè 2 su 5), mette a referto numeri felici sulla mortalità nei trenta giorni successiva alla messa sotto i ferri del paziente (4 su 5). Impreziosisce il tutto il bollino rosa assegnato alla Cardiologia del Sant'Andrea per il biennio 2018-19 da parte dell'Osservatorio nazionale per la salute della donna. Ha una valutazione non positiva solo la rivascolarizzazione carotidea con endoarteriectomia (2 su 5) in virtù della bassa mole di interventi.