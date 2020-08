Sansa: "Porteremo la sanità a casa delle persone"

La Spezia - Il candidato presidente della Regione Liguria Ferruccio Sansa ha parlato oggi davanti all'ospedale della Spezia: "Siamo all'ospedale Sant'Andrea della Spezia. Erbacce, transenne, degrado all'interno della cinta ospedaliera: questo potete vederlo tutti. Ma quello che si trova all'interno dei padiglioni, ve lo dico io. Il reparto di ostetricia e ginecologia non ha il primario. Il risultato è che mancano dei medici e li andranno a cercare in cooperative di altre regioni, che magari li cercheranno in altri paesi. Manca il primario anche in pediatria. E l'ospedale Felettino, che doveva essere inaugurato tra due mesi, è ancora un ammasso di macerie. Questa è la situazione della sanità nello spezzino, questa è la situazione che porta a curarsi in altre regioni le persone malate di tumore, con problemi cardiaci o semplicemente chi deve partorire. Il tutto a un costo di 50 milioni l'anno a carico della Regione Liguria e quindi di noi liguri. Ora vi spiego la parte positiva di questo discorso, ed è quello che vorremmo fare noi: una sanità che arriva a casa delle persone. Cominciando dalla telemedicina, che porterà il medico a casa senza che si muova dallo studio quando non è necessario. Poi ci saranno ambulatori e case della salute che porteranno la medicina vicinissimo a casa degli utenti. Una sanità di prossimità, per non lasciare sole le persone, dove potranno trovare medici generici e specialisti. E poi, quando lo richiederanno le vostre condizioni di salute, andrete in ospedali che saranno centri di eccellenza e non saranno ridotti come è adesso il Sant'Andrea".