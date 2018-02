Sanità in sciopero, Asl5: "Garantiti servizi essenziali"

Un giorno di braccia incrociate venerdì 23 febbraio.

La Spezia - Ai sensi della legge n° 146/90 e successive modificazioni Asl5 “Spezzino” comunica che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha informato in merito alla proclamazione dello Sciopero Generale Nazionale di 24 ore da parte delle associazioni sindacali Nursing Up-Sindacato degli Infermieri Italiani, NurSind Sindacato delle Professioni Infermieristiche, CUB Sanità Italiana e SHC Sanità Human Caring, Cobas PI e da Usb Pubblico Impiego Sanità, di tutto il personale del Comparto della Sanità Pubblica operante nelle Asl, nelle Aziende Ospedaliere e negli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per la giornata del 23 febbraio 2018.

Si ricorda che, in riferimento allo Sciopero Nazionale di 48 ore del personale appartenente alla dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale indetto per le giornate dell’8 e 9 febbraio 2018 dalle Organizzazioni Sindacali Anaao-Assomed, Cimo. Aaroi-Emac, Fp-Cgil Medici e Dirigenti Ssn, Fvm, Fassid (Aipac, Aupi, Simet-Sinafo, Snr), Cisl-Medici, Fesmed, Anpo-Ascoti-Fials-Medici, Coordinamento Nazionale delle Aree Contrattuali Medica e Veterinaria Uil Fpl, il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva già comunicato il differimento dello sciopero al 23 febbraio 2018 (intera giornata).

Per entrambi gli scioperi l’Azienda assicurerà, negli Ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla popolazione. Si avverte, pertanto, l’utenza che nei servizi non essenziali si potranno verificare eventuali disservizi.