Sanità e territorio, mercoledì il secondo webinar della Cgil

La Spezia - Si terrà mercoledì 10 febbraio, alle 17, il secondo dei sette webinar, dal titolo “Sanità e territorio” facente parte del progetto “Un nuovo modello di sviluppo inclusivo e sostenibile”, un percorso di studio, analisi ed elaborazione progettuale realizzato dalla Cgil spezzina in collaborazione con Fondazione di Vittorio, Auser, Federconsumatori e Sunia. Un webinar sulle politiche della sanità e di contrasto alla fragilità sociali, su territorialità e cura. Le proposte della Cgil spezzina per un altro modello di sanità. Ne parleranno: Paolo Cavagnaro, Direttore Asl 5 Spezzino; Franco Pesaresi, Direttore Azienda Servizi Persona di Jesi; Stefano Cecconi, Responsabile politiche della salute Cgil nazionale; Carla Mastrantonio, Spi Cgil La Spezia; Marco Cappelli, Rsu FP Cgil La Spezia; Massimo Federici, Auser La Spezia. Introduce e coordina Luca Comiti, Segreteria Cgil La Spezia



“Il primo appuntamento è andato molto bene in termini di contatti e livello di proposta - dice Lara Ghiglione, segretario generale della Cgil spezzina - siamo certi che anche questo, considerato la qualità degli ospiti, sarà di gradimento per coloro che vorranno connettersi. Siamo molto contenti di avere tra gli ospiti il Dottor Cavagnaro, segnale concreto di una nuova e costruttiva modalità di relazione tra sindacato ed Asl5. La sanità è una delle grandi priorità del nostro territorio e va affrontata con una visione organica e di prospettiva, al di là delle grandi vertenze che ci vedono protagonisti da sempre e che rilanciamo, vedi incrementi occupazionali e nuovo Ospedale.” I temi trattati nei prossimi appuntamenti saranno le politiche industriali, la nautica e la cantieristica, la green economy e le politiche energetiche, il trasporto pubblico locale, le infrastrutture e la mobilità delle merci, le politiche abitative ed urbanistiche, il turismo, le imposte ed i servizi locali, lo smart working, la formazione. Per connettersi all'evento mercoledì 10 alle 17:

https://www.facebook.com/events/233863148362580/