Sanità, Fortunati: "Poca trasparenza e troppi bisogni senza risposta"

La Spezia - Non ha potuto partecipare al presidio a sostegno della sanità spezzina organizzato dal Manifesto della Sanità, ma con la mente Arturo Fortunati era davanti alla sede della Asl di Via Fazio insieme agli altri manifestanti, come è sempre stato nei decenni. E oltre che sul tema di un nuovo ospedale pubblico, punto centrale della manifestazione di questa mattina, Fortunati pone l'accento sulla situazione che oggi i cittadini si trovano a vivere nel rapporto con la Asl 5.

"Non si sa quando sarà riaperto il Cup. Dal bollettino quotidiano non si capisce se ci sono nuovi casi: non è chiaro e invece in questo aspetto dovrebbe esserci più correttezza. La Asl dovrebbe essere più trasparente e i parenti dovrebbero avere il diritto di sapere come stanno i propri cari quando sono ricoverati. Quando si ritornerà a somministrare cure degne di tale nome? Gli ospedali devono ancora essere sanificati? E poi, sarà fatta una divisione tra le strutture, una Covid e l'altra no? E quando? Ci sono centinaia di richieste di esami diagnostici, ma i tempi sono lunghissimi. Perché? Ci sono troppe domande senza risposta. Quando arriveranno le risposte ai bisogni della gente?", domanda Fortunati.