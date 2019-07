Sanità, Confsal e Fials: "Prepararsi a mobilitazione"

La Spezia - Intervento di Lorenzo Moimare (segretario provinciale Confsal) e Luciana Tartarelli (segretario provinciale Fials)



In pochi giorni sono piovute sulla sanità spezzina una serie tale di legnate, da far sospettare un preciso disegno regionale volto a depotenziare totalmente la nostra provincia anche in campo sanitario, a favore di un accentramento di uomini e mezzi sul capoluogo regionale.

L'ennesimo rinvio di qualunque decisione sul nuovo ospedale al Felettino, che lascia facilmente immaginare una possibile rinuncia al progetto stesso di nuovo ospedale, è stata seguita dalla decisione di accentrare a Genova gli interventi chirurgici più complessi, con la

motivazione abbastanza bizzarra che i chirurghi genovesi non raggiungono un numero sufficiente di operazioni tale da garantire i migliori risultati al loro reparto.

Considerato che alla Spezia il reparto di chirurgia è considerato di eccellenza, sarebbe ragionevole e benvenuta la presenza di un rafforzamento periodico da parte di chirurghi in carico agli ospedali genovesi, molto meglio di un trasferimento forzato dei pazienti spezzini

e relativi assistenti e famigliari verso Genova.

A questo punto la mobilitazione politica e sindacale di tutte indistintamente le forze politiche e sindacali diventa un urgenza ed una priorità.

Alcuni decenni fa scioperi e mobilitazioni di tutte le categorie spezzine salvò il cantiere del Muggiano e moltissimi posti di lavoro. Oggi si tratta di salvare non solo preziosi e qualificati posti di lavoro nella sanità spezzina, ma anche il benessere fisico e mentale di tutti i cittadini della provincia.

Ci aspettiamo che i sindacati tradizionali si mobilitino, e fin d'ora mettiamo a disposizione la nostra partecipazione, niente affatto trascurabile, considerato il peso che in provincia la Confsal ha in molti settori lavorativi e soprattutto nel settore sanitario.

Se certamente le prossime settimane non sono le migliori per una vasta partecipazione popolare, dovremo senz'altro alvorare attivamente per preparare iniziative di grande impatto, incluso uno sciopero generale provinciale, per il rientro autunnale.